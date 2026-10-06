Mahendragarh-Narnaul News: अधिकारी आए, देखा और लौट गए...सड़क की हालत जस की तस, दुकानदारों ने लगाई गुहार

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दुकानदार नरेश शर्मा, कुलदीप, पुरुषोत्तम और नोनी ने बताया कि सड़क की मरम्मत को लेकर नगरपालिका कार्यालय में कई बार शिकायत दी जा चुकी है लेकिन अब तक स्थायी समाधान नहीं हुआ। उनके अनुसार इस सड़क से रोजाना पांच हजार से ज्यादा लोग आते-जाते हैं।यह रास्ता शहर के मुख्य हिस्से को बस स्टैंड से जोड़ने वाले छोटे और सुविधाजनक मार्गों में शामिल है। सड़क खराब होने से वाहन चालकों के साथ पैदल चलने वालों को भी दिक्कत हो रही है। खासकर दोपहिया वाहन चालकों के लिए गड्ढों के कारण दुर्घटना का खतरा बना रहता है।स्थानीय निवासियों का कहना है कि शिकायत के बाद अधिकारी मौके का निरीक्षण तो करते हैं लेकिन इसके बाद काम शुरू नहीं होता। लोगों ने नगरपालिका से मांग की है कि सड़क की समस्या का स्थायी समाधान करते हुए जल्द से जल्द इसका निर्माण कराया जाए।स्थानीय लोगों ने बताया कि यह मार्ग शहर के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। रोजाना बड़ी संख्या में विद्यार्थी, कर्मचारी, दुकानदार और दूसरे नागरिक इसी रास्ते से बस स्टैंड और शहर के अन्य हिस्सों तक पहुंचते हैं। ऐसे में मरम्मत में देरी से आमजन की परेशानी लगातार बढ़ रही है।वर्जन:रामलीला के समापन के बाद इस रोड का कार्य शुरू करवा दिया जाएगा। सभी प्रक्रिया पूरी कर दी गई है। इस रोड का निर्माण करवा दिया जाएगा। किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा।-रमेश सैनी चेयरमैन, नगरपालिका महेंद्रगढ़।