Mahendragarh-Narnaul News: मुख्यमंत्री से मिले सैनी सभा के पदाधिकारी
रोहतक ब्यूरो
Updated Wed, 16 Sep 2026 12:11 AM IST
Updated Wed, 16 Sep 2026 12:11 AM IST
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नारनौल। राष्ट्रीय सैनी सभा की कार्यकारिणी ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से चंडीगढ़ स्थित संत कबीर कुटीर आवास पर भेंट की। बैठक में 17 सितंबर को महेंद्रगढ़-नारनौल में होने वाली मुख्यमंत्री की प्रस्तावित रैली को लेकर चर्चा की गई। सदस्यों ने रैली की तैयारियों और जनसंपर्क अभियान को लेकर विचार-विमर्श किया और रैली को ऐतिहासिक बनाने का संकल्प लिया। इस अवसर पर प्रदेश सचिव डॉ. राजेंद्र सैनी, जिला अध्यक्ष संजय सैनी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष मानसिंह सैनी, उपाध्यक्ष महावीर सैनी, एडवोकेट बंटी सैनी, राकेश सैनी सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। संवाद
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