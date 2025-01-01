Mahendragarh-Narnaul News: तरंग में नारनौल की बेटियों का जलवा, राजकीय महिला महाविद्यालय ने जीती ऑल ओवर ट्रॉफी

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कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला उच्चतर शिक्षा अधिकारी एवं महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. अमित चौधरी ने की। मुख्य अतिथि के रूप में विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. असीम मिगलानी मौजूद रहे। विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार प्रो. दिलबाग सिंह ने विशिष्ट अतिथि के रूप में शिरकत की।महोत्सव के परिणामों में राजकीय महिला महाविद्यालय नारनौल ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सर्वाधिक विधाओं में जीत हासिल की और ऑल ओवर ट्रॉफी अपने नाम की। आरपीएस महेंद्रगढ़ ने प्रथम रनरअप ट्रॉफी हासिल की, जबकि राजकीय महाविद्यालय नारनौल द्वितीय रनरअप रहा।व्यक्तिगत पुरस्कारों में बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब राजकीय महिला महाविद्यालय नारनौल की प्रतिभागी को मिला। वहीं, बेस्ट एक्टर का पुरस्कार आरपीएस महेंद्रगढ़ के प्रतिभागी ने जीता।युवा महोत्सव की विजुअल आर्ट और परफॉर्मिंग आर्ट की कुल 44 विधाओं में विजेता रहे प्रतिभागियों और महाविद्यालयों को ट्रॉफी व प्रमाणपत्र देकर सम्मानित किया गया। तीनों दिन महाविद्यालय परिसर में युवाओं का उत्साह और सांस्कृतिक प्रतिभा देखने को मिली। इस आयोजन ने विद्यार्थियों को अपनी कला दिखाने और दूसरे कॉलेजों के प्रतिभागियों के साथ अपनी प्रतिभा साझा करने का मंच प्रदान किया।