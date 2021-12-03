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खास बात यह है कि 25 नवंबर को सांसद चौधरी धर्मबीर सिंह का 72वां जन्मदिन भी है। सांसद इस अवसर को सेवा और जनकल्याण के कार्यों के साथ मनाएंगे। जन्मदिन के मौके पर आयोजित ट्रैक्टर वितरण समारोह के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता अभियान को और मजबूती देने का प्रयास किया जाएगा।उल्लेखनीय है कि इससे पहले भी क्षेत्र की चार दर्जन ग्राम पंचायतों को ट्रैक्टर और ट्रॉलियां उपलब्ध करवाई जा चुकी हैं। इन संसाधनों की मदद से गांवों में कचरा उठान, सफाई व्यवस्था और स्वच्छता संबंधी कार्यों को सुचारू बनाने में मदद मिल रही है। अब तीन दर्जन और पंचायतों को ट्रैक्टर उपलब्ध करवाकर इस अभियान का विस्तार किया जाएगा।