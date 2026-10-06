Mahendragarh-Narnaul News: एमई ने रोका काम, ठेकेदार ने नहीं मानी बात, लोग बोले-जल्द धंस जाएगी सड़क

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लंबे समय से टूटी पड़ी सड़क के पैचवर्क की गुणवत्ता पर लोगों ने सवाल उठाए थे। शहर निवासी करण सिंह, दिनेश मास्टर और अन्य लोगों का कहना है कि सड़क पर पर्याप्त रोड़ी और दूसरी सामग्री डालने के बजाय केवल मिट्टी बिछाकर उस पर टाइल लगाई जा रही हैं। उनका दावा है कि वाहनों के लगातार दबाव से यह सड़क जल्द धंस सकती है।शिकायत मिलने पर नगर पालिका के अधिकारी मौके पर पहुंचे। एमई राजेश कौशिक ने फटकार लगाते हुए टाइलों के नीचे रोड़ी डालकर तय तरीके से काम करने के निर्देश दिए और ठेकेदार को काम बंद करने को कहा लेकिन कुछ ही देर बाद ठेकेदार के कर्मचारी उसी सामग्री से दोबारा काम करते दिखाई दिए।लोगों ने नगर पालिका प्रशासन से निर्माण की गुणवत्ता की जांच कराने और मानकों के अनुसार सड़क बनवाने की मांग की है। उनका कहना है कि लंबे समय बाद सड़क ठीक होने की उम्मीद जगी थी लेकिन गलत तरीके से काम हुआ तो समस्या फिर खड़ी हो जाएगी।कार्य की होगी पूर्ण रूप से जांचएसडीएम योगेश सैनी ने कहा कि ठेकेदार की ओर से किए जा रहे कार्य का मंगलवार को निरीक्षण किया जाएगा और इस दौरान अगर निर्माण में कोई घटिया सामग्री पाई जाती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।