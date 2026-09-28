स्वच्छता बनाए रखना सभी की जिम्मेदारी : रामनाथ

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नारनौल। प्रतिभा विकास एवं जन कल्याण मंच की ओर से रविवार को पुरानी मंडी स्थित बाबा खेतानाथ आश्रम में विशेष स्वच्छता अभियान चलाया गया। सदस्यों ने श्रमदान कर मंदिर परिसर, बगीचे और आसपास के मार्गों की सफाई की। कचरा एकत्र कर सूखे और गीले कचरे को अलग-अलग निस्तारित किया गया। रामनाथ महाराज के सान्निध्य में सदस्यों ने स्वच्छ वातावरण और समाजसेवा में योगदान देने का संकल्प लिया। उन्होंने कहा कि धार्मिक व सामाजिक स्थलों की स्वच्छता बनाए रखना सभी की जिम्मेदारी है। संवाद