Mahendragarh-Narnaul News: 25 बेसहारा गोवंशों में मिला लंपी संक्रमण, गो माता उपचार शाला कर रही टीकाकरण

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उपचार शाला की टीम ने दो बार इस गाय को टीका लगाने की कोशिश की लेकिन इंसानों को पास आते देख गाय उग्र हो जाती है। हाल ही में गाय के हमले में टीम का एक कर्मचारी घायल होने से बाल-बाल बचा। विज्ञापन

दरअसल, सरकारी गाइडलाइंस के कारण टीम के पास फिलहाल बेहोशी की दवा नहीं है। बिना बेहोश किए गाय को काबू करना और टीका लगाना संभव नहीं हो पा रहा है।

टीम का कहना है कि नगर परिषद की ओर से गाय पकड़ने के लिए अधिकृत एजेंसी अगर इस गाय को सुरक्षित तरीके से काबू में कर ले, तो उसका इलाज हो सकेगा। इससे पीड़ित गाय की जान बचाई जा सकेगी और बाकी स्वस्थ गोवंश भी संक्रमण से सुरक्षित रहेंगे। संवाद उपचार शाला की टीम ने दो बार इस गाय को टीका लगाने की कोशिश की लेकिन इंसानों को पास आते देख गाय उग्र हो जाती है। हाल ही में गाय के हमले में टीम का एक कर्मचारी घायल होने से बाल-बाल बचा।दरअसल, सरकारी गाइडलाइंस के कारण टीम के पास फिलहाल बेहोशी की दवा नहीं है। बिना बेहोश किए गाय को काबू करना और टीका लगाना संभव नहीं हो पा रहा है।टीम का कहना है कि नगर परिषद की ओर से गाय पकड़ने के लिए अधिकृत एजेंसी अगर इस गाय को सुरक्षित तरीके से काबू में कर ले, तो उसका इलाज हो सकेगा। इससे पीड़ित गाय की जान बचाई जा सकेगी और बाकी स्वस्थ गोवंश भी संक्रमण से सुरक्षित रहेंगे। संवाद

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नारनौल। शहर की गो माता उपचार शाला में लंपी वायरस के 25 नए मामले आए हैं। सूचना मिलने पर उपचार शाला की स्वास्थ्य टीम मौके पर पहुंची और बेसहारा गोवंशों का टीकाकरण किया। इससे पहले भी उपचार शाला में लंपी के 6 मामले दर्ज हो चुके हैं जिनमें एक गोवंश रेवाड़ी के बावल का था। बहरोड़ रोड पर घूम रही एक काली गाय की हालत लंपी संक्रमण के कारण बेहद चिंताजनक है। उसके शरीर से लगातार पस निकल रही है। इससे आसपास के दूसरे गोवंशों में संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ गया है।