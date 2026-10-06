भगवान शिव की कथा सुनना सौभाग्य की बात : कमलदास

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महेंद्रगढ़। पितृपक्ष के अवसर पर मोहल्ला नीमडी नीचे स्थित श्री शिव श्याम मंदिर में सात दिवसीय शिव महापुराण कथा का शुभारंभ हुआ। श्री लाइना बाबा सरकार की अनुकंपा से आयोजित कथा में चित्रकूट धाम, उत्तर प्रदेश से आए स्वामी कमलदास ने पहले दिन शिव महापुराण के महात्म्य का वर्णन किया। उन्होंने कहा कि देवराज, विंदुक और चंचुला जैसे महापापियों ने कथा श्रवण से शिवलोक प्राप्त किया। कथा से पूर्व शहर में सुमन के नेतृत्व में कलश यात्रा निकाली गई जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुईं। मंदिर प्रधान देवेंद्र ने बताया कि कथा प्रतिदिन दोपहर 2:15 से शाम 5:15 बजे तक होगी। संवाद