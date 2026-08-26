फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Mahendragarh/Narnaul News ›   Likelihood of rain in the first week of September.

Mahendragarh-Narnaul News: सितंबर के पहले सप्ताह में बारिश के आसार

Wed, 26 Aug 2026 11:47 PM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Wed, 26 Aug 2026 11:47 PM IST
विज्ञापन
Likelihood of rain in the first week of September.
नारनौल। क्षेत्र में मानसून पर ब्रेक लगा हुआ है जिससे आमजन को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। आगामी दिनों में भी मानसून गतिविधियों की संभावना कम है। सितंबर के पहले सप्ताह में मौसम में बदलाव और बारिश के आसार हैं।
विज्ञापन

बुधवार को नारनौल का न्यूनतम तापमान 26.0 और अधिकतम 34.5 डिग्री सेल्सियस रहा। अगस्त के पहले दस दिनों में मानसून सक्रिय था, पर पिछले दो सप्ताह से बारिश नहीं हुई।
विज्ञापन

जुलाई और अगस्त में सामान्य से कम बारिश हुई है। इसका खरीफ फसल पर बुरा असर पड़ा है जिससे किसान चिंतित हैं। मौसम विशेषज्ञ चंद्रमोहन ने बताया कि मानसून टर्फ अभी तराई क्षेत्रों में है। इस कारण अगस्त के अंत में तापमान बढ़ेगा और उमस रहेगी। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed