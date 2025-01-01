Mahendragarh-Narnaul News: बाजरा खरीद सिर पर, मंडियां अभी तैयार नहीं

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बाजरा खरीद के लिए पोर्टल एक अक्तूबर से खुलने की उम्मीद है। हालांकि, मार्केट कमेटी अभी विभागीय आदेशों का इंतजार कर रही है। इस बार महेंद्रगढ़ और सतनाली अनाज मंडियों में ही बाजरे की खरीद की जाएगी। यदि दोनों मंडियों में एक साथ अधिक मात्रा में बाजरा पहुंचा तो फसल उतारने और रखने के लिए जगह की समस्या खड़ी हो सकती है।पहले अधिक आवक होने पर बाजरा सब डिपो के भवन में उतार दिया जाता था, लेकिन अब यह विकल्प उपलब्ध नहीं है। ऐसे में मार्केट कमेटी को जरूरत के अनुसार दूसरी जगह तलाशनी होगी।महेंद्रगढ़ अनाज मंडी के शौचालयों की हालत भी ठीक नहीं मिली। यहां बिजली की व्यवस्था नहीं है और एक शॉकेट भी टूटा हुआ है। सफाई का भी अभाव है। वॉशबेसिन और यूरिनल में शीतल पेय व शराब की बोतलें पड़ी मिलीं। शौचालय के आसपास बीड़ी और सिगरेट भी बिखरी हुई हैं।मंडी में बाजरा उतारने के लिए पर्याप्त जगह नहीं है। जगह-जगह आढ़तियों का सामान और कूड़ा पड़ा है। यदि समय रहते व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं की गईं तो खरीद के दौरान जाम जैसी स्थिति बन सकती है और किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए लंबे समय तक इंतजार करना पड़ सकता है।वर्जन:मंडी में अनाज खरीद के लिए योजना तैयार की जा रही है और अब तक किसी प्रकार के आदेश नहीं आए हैं। मंडी में अव्यवस्थाओं को दूर करने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है। खरीद से पहले सभी प्रकार की व्यवस्थाएं की जाएंगी। शौचालयों की स्थिति पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। अगर आवक अधिक होती है तो दूसरा विकल्प उसी दौरान बनाया जाएगा।-नरेंद्र कुमार, सचिव, मार्केट कमेटी, महेंद्रगढ़