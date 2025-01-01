Mahendragarh-Narnaul News: स्कूल स्टेट में तीरंदाजों का शानदार निशाना, जीते तीन पदक

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महिला टीम में खेल नर्सरी की दो खिलाड़ी कीर्तिका व जागृति और पुरुष टीम में खेल नर्सरी के तीन खिलाड़ी जतिन पांडे, पुनीत सैनी व रोहन ने भाग लिया था। वहीं बीते दिन अंडर-14 वर्ग में वंश ने रजत पदक जीता था और राष्ट्रीय स्तर के लिए क्वालीफाई किया था।खेल नर्सरी के खिलाड़ियों के बेहतर प्रदर्शन से अब स्कूल स्टेट प्रतियोगिता में जिले के पदकों की संख्या 18 तक पहुंच गई है। जिले के खिलाड़ियों ने अब तक 3 स्वर्ण, 5 रजत व 10 कांस्य पदक जीते हैं।बॉक्सहमारा लक्ष्य था कि हम स्वर्ण पदक जीतें लेकिन मुकाबले के दौरान कुछ अंकों से पिछड़ गए। आगामी प्रतियोगिता में और बेहतर प्रदर्शन करने का प्रयास रहेगा।स्कूल स्टेट प्रतियोगिता में रजत पदक जीतना सपना सच होने जैसा है। राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता की तैयारी के लिए नियमित रूप से खेल नर्सरी में अभ्यास कर रहा हूं।वर्जन :खेल नर्सरी के खिलाड़ियों ने स्कूल स्टेट में बेहतर प्रदर्शन कर एक रजत व दो कांस्य पदक जीते हैं। जिससे अन्य खिलाड़ियों को भी प्रेरणा मिलेगी। हमारा प्रयास है कि खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण दिया जा सके ताकि खिलाड़ी खेल के उच्चतम स्तर को प्राप्त कर सकें।-विनय कुमार, कोच, खेल नर्सरी।