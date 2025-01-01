Mahendragarh-Narnaul News: अकेलेपन को पीछे छोड़, साथियों के बीच जिंदगी जी रहे बुजुर्ग

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यह कार्यालय अब केवल बैठने की जगह नहीं, बल्कि बुजुर्गों के लिए आपसी बातचीत और सहयोग का केंद्र बन गया है। रोजाना करीब 15 से 20 वरिष्ठ नागरिक सुबह 10 से शाम 5 बजे तक यहां समय बिताते हैं। वे बातचीत, हंसी-मजाक और अनुभव साझा करते हैं। कार्यालय में पुस्तकालय, धार्मिक पुस्तकें, समाचार पत्र और टीवी की सुविधा है।वरिष्ठ नागरिक संगठन के प्रधान दुलीचंद शर्मा हैं और ट्रस्ट के संरक्षक अजीत प्रकाश जैन हैं। संगठन में 143 सदस्य हैं। हर माह बैठक में बुजुर्ग अपनी समस्याएं रखते हैं। पारिवारिक परेशानी होने पर ट्रस्ट और संगठन मिलकर मदद करते हैं। समय-समय पर वरिष्ठ नागरिकों के सम्मान समारोह भी आयोजित किए जाते हैं। ट्रस्ट और संगठन का उद्देश्य बुजुर्गों को सुविधाओं के साथ अपनापन, सम्मान और सामाजिक जुड़ाव उपलब्ध कराना है।बाक्स-ट्रस्ट की ओर से वरिष्ठ नागरिक संगठन को वर्ष 2008 में कार्यालय भवन उपलब्ध कराया गया था। इसके अलावा बुजुर्गों के लिए अन्य सुविधाएं भी दी जाती हैं। संगठन हर परेशान बुजुर्ग की समस्या के समाधान के लिए प्रयास करता है।-दुलीचंद शर्मा, प्रधान, वरिष्ठ नागरिक संगठनबाक्स-वरिष्ठ नागरिक एक साथ बैठकर विचार साझा कर सकें, इसके लिए ट्रस्ट के साथ संगठन भी अपनी भूमिका निभा रहा है। दोनों संस्थाएं बुजुर्गों की सेवा के लिए समर्पित हैं।-बीएल सैनी, सदस्य, वरिष्ठ नागरिक संगठनबाक्स-वरिष्ठ नागरिकों को सम्मान देने के लिए हर वर्ष मकर संक्रांति पर सम्मान समारोह आयोजित किया जाता है। इसका उद्देश्य बुजुर्गों के अनुभव और योगदान को सम्मान देना है।-मुखराम सैनी, सदस्य, वरिष्ठ नागरिक संगठनबाक्स-वरिष्ठ नागरिकों की सेवा और सम्मान के लिए ट्रस्ट पूरी तरह समर्पित है। इसी उद्देश्य से संगठन के साथ यह सेवा प्रकल्प चलाया जा रहा है। बुजुर्ग एक साथ बैठ सकें और उन्हें अकेलापन महसूस न हो, इसी सोच के साथ संगठन को भवन उपलब्ध कराया गया है।-अजीत प्रकाश जैन, संरक्षक, सेठ गणेशीलाल जैन मेमोरियल ट्रस्ट, नारनौल