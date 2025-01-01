Mahendragarh-Narnaul News: बेटी के जन्म पर मंगल गीत गाकर किया कुआं पूजन
रोहतक ब्यूरो
Updated Wed, 16 Sep 2026 12:19 AM IST
Updated Wed, 16 Sep 2026 12:19 AM IST
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सिहमा। सलीमपुर गांव में ओमप्रकाश यादव के घर पोती के जन्म पर परिवार ने अनूठी पहल करते हुए कुआं पूजन समारोह आयोजित किया। इस दौरान महिलाओं ने मंगल गीत गाकर नवजात कन्या के जन्म की खुशियां मनाईं। नवजात कन्या रूत्वी की माता केंद्रीय विद्यालय में अध्यापिका पूनम यादव और पिता कस्टम विभाग में सुपरिटेंडेंट राजपाल यादव ने कहा कि बेटी के जन्म पर इस तरह खुशियां मनाना समाज के लिए सराहनीय संदेश है। आज लड़का और लड़की में कोई अंतर नहीं है। इस मौके पर नवजात की दादी प्रेम देवी, ताऊ अजीत यादव, मंजीत यादव, आंगनबाड़ी वर्कर मनीषा सहित परिवार के अन्य सदस्य मौजूद रहे। संवाद
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