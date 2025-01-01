Mahendragarh-Narnaul News: शतरंज की बिसात पर खुशी ने मारी बाजी
रोहतक ब्यूरो
Updated Thu, 24 Sep 2026 01:09 AM IST
Updated Thu, 24 Sep 2026 01:09 AM IST
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नारनौल। रेवाड़ी स्थित अहीर कॉलेज में आयोजित इंटर कॉलेज शतरंज प्रतियोगिता में राजकीय महिला कॉलेज की छात्रा खुशी गर्ग ने शानदार प्रदर्शन करते हुए प्रथम स्थान हासिल किया। खुशी ने चार में से तीन मुकाबले जीतकर अपनी खेल प्रतिभा और बेहतरीन रणनीति का परिचय दिया। इस जीत के साथ अब खुशी इंटर यूनिवर्सिटी शतरंज प्रतियोगिता में विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करेंगी। खुशी ने अपनी सफलता का श्रेय माता-पिता को दिया। उनकी उपलब्धि पर दादा चेतन प्रकाश गर्ग, दादी संतोष गर्ग और माता मीनाक्षी देवी ने खुशी जताते हुए बधाई दी। अनिल गुप्ता, सुनील गुप्ता और यशी गर्ग ने भी उन्हें शुभकामनाएं दीं। संवाद
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