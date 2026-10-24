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Hindi News ›   Haryana ›   Mahendragarh/Narnaul News ›   'Kheer' prasad will be distributed today at Dholposh Ashram.

Mahendragarh-Narnaul News: धोलपोश आश्रम में आज बंटेगा खीर प्रसाद

Sat, 24 Oct 2026 10:37 PM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Sat, 24 Oct 2026 10:37 PM IST
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'Kheer' prasad will be distributed today at Dholposh Ashram.
महेंद्रगढ़। श्री गोशाला धोलपोश आश्रम, सैनीपुरा में 25 अक्तूबर को शरद पूर्णिमा पर रात 12 बजे के बाद खीर का प्रसाद वितरित किया जाएगा। आश्रम में श्वास, खांसी और दमा संबंधी परेशानी के लिए निशुल्क औषधि भी उपलब्ध करवाई जाएगी। आश्रम प्रधान रविंद्र तिवाड़ी ने बताया कि औषधि लेने के इच्छुक लोग समय रहते पंजीकरण करवा लें, ताकि उचित व्यवस्था की जा सके।
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