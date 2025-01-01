फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Mahendragarh/Narnaul News ›   Just a camp in the name of solution

Mahendragarh-Narnaul News: समाधान के नाम पर महज शिविर

Wed, 04 Nov 2026 12:33 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Wed, 04 Nov 2026 12:33 AM IST
विज्ञापन
Just a camp in the name of solution
फोटो संख्या:-52 दर्शन सैनी। संवाद
नारनौल। जिला प्रशासन की ओर से लोगों की समस्याओं के त्वरित निपटारे के लिए समाधान शिविर लगाए जा रहे हैं लेकिन ये शिविर सिर्फ कागजी साबित हो रहे हैं। शहर में आयोजित समाधान शिविर में भी ऐसे कई फरियादी पहुंचे जो सालों से समस्याओं के समाधान के लिए चक्कर काट रहे हैं। हर बार उन्हें सिर्फ आश्वासन मिलता है, राहत नहीं।
विज्ञापन

चोरी जैसे केसों में लोगों को सालों से समाधान नहीं मिला है। कई बुजुर्ग तो डीसी तक बात पहुंचाने में भी असमर्थ नजर आए। डीसी की हिदायतों के बावजूद मैदानी स्तर के कर्मचारी अपनी कार्यशैली में सुधार नहीं ला रहे हैं। संवाद

फोटो संख्या:-52 दर्शन सैनी। संवाद

फोटो संख्या:-52 दर्शन सैनी। संवाद

फोटो संख्या:-52 दर्शन सैनी। संवाद

फोटो संख्या:-52 दर्शन सैनी। संवाद

फोटो संख्या:-52 दर्शन सैनी। संवाद

फोटो संख्या:-52 दर्शन सैनी। संवाद

फोटो संख्या:-52 दर्शन सैनी। संवाद

फोटो संख्या:-52 दर्शन सैनी। संवाद

फोटो संख्या:-52 दर्शन सैनी। संवाद

फोटो संख्या:-52 दर्शन सैनी। संवाद

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed