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दिग्विजय चौटाला ने कहा कि महेंद्रगढ़ में होने वाली जन जन अधिकार रैली ऐतिहासिक होगी। इसमें अहीरवाल की जनता अपनी भागीदारी से नया इतिहास रचेगी। उन्होंने कहा कि आज तक किसी राजनीतिक दल ने अहीरवाल में प्रदेश स्तर की इतनी बड़ी रैली करने का साहस नहीं दिखाया है। विज्ञापन

उन्होंने कहा कि जजपा इस रैली के माध्यम से अहीरवाल की ताकत, सम्मान और राजनीतिक भागीदारी को मजबूती से उठाएगी। रैली में क्षेत्र के लोगों की भूमिका अहम रहेगी। उन्होंने दावा किया कि जनता के सहयोग से पार्टी अपनी पिछली रैली का रिकॉर्ड तोड़कर प्रदेश की सबसे बड़ी रैली आयोजित करेगी। संवाद विज्ञापन विज्ञापन

दिग्विजय चौटाला ने कहा कि महेंद्रगढ़ में होने वाली जन जन अधिकार रैली ऐतिहासिक होगी। इसमें अहीरवाल की जनता अपनी भागीदारी से नया इतिहास रचेगी। उन्होंने कहा कि आज तक किसी राजनीतिक दल ने अहीरवाल में प्रदेश स्तर की इतनी बड़ी रैली करने का साहस नहीं दिखाया है।उन्होंने कहा कि जजपा इस रैली के माध्यम से अहीरवाल की ताकत, सम्मान और राजनीतिक भागीदारी को मजबूती से उठाएगी। रैली में क्षेत्र के लोगों की भूमिका अहम रहेगी। उन्होंने दावा किया कि जनता के सहयोग से पार्टी अपनी पिछली रैली का रिकॉर्ड तोड़कर प्रदेश की सबसे बड़ी रैली आयोजित करेगी। संवाद

नारनौल। जननायक जनता पार्टी के युवा प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला ने शुक्रवार को जनसंपर्क अभियान चलाकर 6 दिसंबर को महेंद्रगढ़ में होने वाली जन जन अधिकार रैली का निमंत्रण दिया। इसके साथ ही उन्होंने 24 नवंबर को सुबह 10 बजे यादव धर्मशाला में आयोजित जिला कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचने का भी आह्वान किया।