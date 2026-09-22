Mahendragarh-Narnaul News: कनीना में 26 को होगा जलूराह शौर्य दिवस समारोह

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कार्यक्रम सुबह 8 बजे हवन से शुरू होगा, इसके बाद प्रसाद वितरण, मुख्य अतिथि का आगमन, स्वागत गीत, जलूराह ऑपरेशन की जानकारी, सांस्कृतिक कार्यक्रम, एसडीएम का संबोधन और वीरांगनाओं का सम्मान किया जाएगा।मुख्य अतिथि मेजर जनरल सुरेश कुमार भाम्भू होंगे। अध्यक्षता शहीद की धर्मपत्नी कौशल्या देवी करेंगी। विशिष्ट अतिथियों में ब्रिगेडियर करतार सिंह, कमांडेंट अखिल जैन और डॉ. मनोज कुमार शामिल रहेंगे। कर्नल रणवीर सिंह यादव, कर्नल गोपाल सिंह सहित कई सैन्य अधिकारी व पूर्व सैनिक भी मौजूद रहेंगे। एसडीएम जितेंद्र सिंह और चेयरपर्सन डॉ. रिंपी लोढ़ा को विशेष आमंत्रित किया गया है।