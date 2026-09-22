Mahendragarh-Narnaul News: कनीना में 26 को होगा जलूराह शौर्य दिवस समारोह
रोहतक ब्यूरो
Updated Tue, 22 Sep 2026 11:56 PM IST
Updated Tue, 22 Sep 2026 11:56 PM IST
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कनीना। 26 सितंबर को जलूराह शौर्य दिवस समारोह आयोजित होगा। जलूराह शौर्य समिति, 13 कुमाऊं रेजांगला बटालियन, शहीद परिवारों और ग्रामवासियों के सहयोग से यह आयोजन शहीद सूबेदार सजन सिंह अशोक चक्र की 32वीं पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए होगा।
कार्यक्रम सुबह 8 बजे हवन से शुरू होगा, इसके बाद प्रसाद वितरण, मुख्य अतिथि का आगमन, स्वागत गीत, जलूराह ऑपरेशन की जानकारी, सांस्कृतिक कार्यक्रम, एसडीएम का संबोधन और वीरांगनाओं का सम्मान किया जाएगा।
मुख्य अतिथि मेजर जनरल सुरेश कुमार भाम्भू होंगे। अध्यक्षता शहीद की धर्मपत्नी कौशल्या देवी करेंगी। विशिष्ट अतिथियों में ब्रिगेडियर करतार सिंह, कमांडेंट अखिल जैन और डॉ. मनोज कुमार शामिल रहेंगे। कर्नल रणवीर सिंह यादव, कर्नल गोपाल सिंह सहित कई सैन्य अधिकारी व पूर्व सैनिक भी मौजूद रहेंगे। एसडीएम जितेंद्र सिंह और चेयरपर्सन डॉ. रिंपी लोढ़ा को विशेष आमंत्रित किया गया है।
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कार्यक्रम सुबह 8 बजे हवन से शुरू होगा, इसके बाद प्रसाद वितरण, मुख्य अतिथि का आगमन, स्वागत गीत, जलूराह ऑपरेशन की जानकारी, सांस्कृतिक कार्यक्रम, एसडीएम का संबोधन और वीरांगनाओं का सम्मान किया जाएगा।
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मुख्य अतिथि मेजर जनरल सुरेश कुमार भाम्भू होंगे। अध्यक्षता शहीद की धर्मपत्नी कौशल्या देवी करेंगी। विशिष्ट अतिथियों में ब्रिगेडियर करतार सिंह, कमांडेंट अखिल जैन और डॉ. मनोज कुमार शामिल रहेंगे। कर्नल रणवीर सिंह यादव, कर्नल गोपाल सिंह सहित कई सैन्य अधिकारी व पूर्व सैनिक भी मौजूद रहेंगे। एसडीएम जितेंद्र सिंह और चेयरपर्सन डॉ. रिंपी लोढ़ा को विशेष आमंत्रित किया गया है।
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