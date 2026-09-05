Mahendragarh-Narnaul News: जयपाल बने 5100 रुपये की कुश्ती के विजेता
रोहतक ब्यूरो
Updated Sat, 05 Sep 2026 11:07 PM IST
Updated Sat, 05 Sep 2026 11:07 PM IST
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नारनौल। गांव डेरोली अहीर में गोगा नवमी के अवसर पर मेले के साथ कबड्डी हुई। अंतिम 5100 रुपये की कुश्ती में गांव खोड़ के पहलवान भोलू और कटकई के जयपाल के बीच रोमांचक मुकाबला हुआ।
फाइनल में सीआईएसएफ ने तोतानाथ अकादमी को 33-24 के अंतर से हराकर खिताब जीता। विजेता टीम को 41 हजार रुपये और उपविजेता को 31 हजार रुपये का नकद पुरस्कार दिया गया। कुश्ती प्रतियोगिता में 50 से 5100 रुपये तक के मुकाबले हुए। अतिरिक्त समय तक चले मुकाबले में जयपाल विजेता रहे। ग्रामीणों ने खेलों का खूब आनंद लिया।
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फाइनल में सीआईएसएफ ने तोतानाथ अकादमी को 33-24 के अंतर से हराकर खिताब जीता। विजेता टीम को 41 हजार रुपये और उपविजेता को 31 हजार रुपये का नकद पुरस्कार दिया गया। कुश्ती प्रतियोगिता में 50 से 5100 रुपये तक के मुकाबले हुए। अतिरिक्त समय तक चले मुकाबले में जयपाल विजेता रहे। ग्रामीणों ने खेलों का खूब आनंद लिया।
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