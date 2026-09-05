Mahendragarh-Narnaul News: मंडल की बैठक में संगठन को बूथ स्तर पर मजबूत बनाने पर जोर

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किशनलाल बोहरा ने कहा कि भाजपा की मजबूती उसके समर्पित कार्यकर्ताओं पर निर्भर है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से संगठन को बूथ स्तर तक और अधिक मजबूत बनाने व केंद्र एवं प्रदेश सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को आमजन तक पहुंचाने की अपील की। संगठनात्मक गतिविधियों को प्रभावी बनाने के लिए कार्यकर्ताओं में आपसी समन्वय, सक्रियता और निरंतर जनसंपर्क जरूरी है।बैठक में मंडल की आगामी गतिविधियों, बूथ स्तर की तैयारियों और पार्टी के कार्यक्रमों को सफल बनाने को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। मंडल पदाधिकारियों ने संगठनात्मक गतिविधियों की जानकारी साझा की और आगामी कार्यक्रमों को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देशों पर विचार-विमर्श किया।