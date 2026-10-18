Mahendragarh-Narnaul News: अतुल माहेश्वरी छात्रवृत्ति परीक्षा में सैकड़ों विद्यार्थियों ने दिखाई प्रतिभा

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बाक्स-गणित विषय में कठिन सवाल थे जिन्हें हल करने में समय लगा। लेकिन मेरी परीक्षा अच्छी रही और उम्मीद है मेरा परिणाम भी बेहतर रहेगा।-भव्य, कक्षा-9वींपरीक्षा के लिए पंजीकरण करने के बाद नियमित रूप से पढ़ाई कर रहा था। परीक्षा से हमें हमारी पढ़ाई का आकलन करने में सहायता मिली। -कवीता, कक्षा-9वींयोजना बनाई थी कि पहले एकाग्र तरीके से सवालों को पढूंगा और फिर जवाब दूंगा। योजना के अनुसार ही जवाब दिए, उम्मीद है कि छात्रवृत्ति के लिए उत्तीर्ण हो पाउंगा।लतेश, कक्षा-10वींसबसे पहले उन प्रश्न को हल किया जो अच्छे से आते थे। पहला अवसर है जब प्रतियोगी परीक्षा में भाग लिया है। इससे प्राप्त अनुभव भविष्य में सहायक सिद्ध होंगे।तनप्रीत कौर, कक्षा-10वींप्रश्नपत्र में सामान्य ज्ञान व तर्कशक्ति सहित अन्य विषयों से संबंधित प्रश्न थे। छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने के बाद से ही परीक्षा को लेकर उत्साह बना हुआ था।हिमांशी, कक्षा-11वींप्रश्नपत्र में पूछे गए कुछ प्रश्न आसान व कुछ प्रश्न कठिन थे। सभी प्रश्नों को हल किया है और उम्मीद है परिणाम सकारात्मक रहेगा।आशीष, कक्षा-11वींपरीक्षा के लिए पंजीकरण करने के बाद नियमित रूप से पढ़ाई कर रहा था। परीक्षा से हमें हमारी पढ़ाई का आकलन करने में सहायता मिली।-पवित्रा, कक्षा-12वींपरीक्षा में सामान्य ज्ञान सहित सभी विषय के बारे में प्रश्न पूछे गए थे। मैंने सबसे पहले सामान्य ज्ञान और सबसे अंत में गणित के सवालों को हल किया। -हंशिका, कक्षा-12वीं