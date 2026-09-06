Mahendragarh-Narnaul News: हुडिना की टीम बनी कबड्डी चैंपियन

विज्ञापन

नारनौल। गांव हुडिना में गोगा नवमी के अवसर पर मेले व कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। सरपंच जसवंत सिंह ने बताया कि कबड्डी प्रतियोगता में गांव हुडिना, रामपुरा, गहली व गुलावला की टीमों ने भाग लिया। फाइनल मैच हुडिना व रामपुरा की टीम के बीच खेला गया जिसमें हुडिना की टीम ने 28-22 के अंतर से जीत दर्ज की। विजेता टीम को 3100 व उपविजेता टीम को 2100 रुपये का नकद इनाम दिया गया। संवाद