फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Mahendragarh/Narnaul News ›   Hot days and cool nights... viral infections cause a headache; 2,032 patients visit hospitals.

Mahendragarh-Narnaul News: दिन में गर्मी, रात में ठंडक...वायरल बना सिरदर्द, अस्पताल में पहुंचे 2032 मरीज

Tue, 22 Sep 2026 01:37 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Tue, 22 Sep 2026 01:37 AM IST
विज्ञापन
Hot days and cool nights... viral infections cause a headache; 2,032 patients visit hospitals.
21जेएनडी22: नागरिक अस्पताल की पर्ची काउंटर पर लगी मरीजों की भीड़। संवाद
जींद। जिले में डेंगू और मलेरिया के मामले लगातार सामने आने के बीच मौसम में बदलाव ने भी लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। दिन में गर्मी और रात में तापमान गिरने से सर्दी, खांसी और वायरल बुखार के मरीजों की संख्या बढ़ रही है।
विज्ञापन

सोमवार को रिपोर्ट में सुदकैन निवासी 23 वर्षीय युवक और शहर की श्याम नगर कॉलोनी निवासी 17 वर्षीय किशोर डेंगू संक्रमित मिली। अब जिले में डेंगू के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 13 हो गई है जबकि मलेरिया के भी छह मामले अब तक सामने आ चुके हैं।
विज्ञापन

मौसमी बीमारियों को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है। 200 स्वास्थ्यकर्मियों की टीमें फील्ड में लोगों के स्वास्थ्य की निगरानी कर रही हैं। टीमों की ओर से बुखार के मरीजों के रक्त के नमूने लेकर जांच के लिए भेजे जा रहे हैं। लोगों को पानी जमा न होने देने और मच्छरों से बचाव के की सलाह दी जा रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन

सोमवार को नागरिक अस्पताल में मरीजों की संख्या काफी अधिक रही। कुल 2032 मरीजों ने इलाज कराया। इनमें ओपीडी के 1840, इमरजेंसी के 131 और आईपीडी के 61 मरीज शामिल रहे। जनरल मेडिसिन विभाग में सर्वाधिक 441 मरीज पहुंचे। इनमें 431 ओपीडी और 10 भर्ती मरीज रहे।

जनरल सर्जरी में 233, प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग में 230, दंत चिकित्सा में 205, नेत्र विभाग में 195, ऑर्थोपेडिक्स में 164 और बाल रोग विभाग में 150 मरीज पहुंचे। इमरजेंसी में 131 मरीजों को तत्काल चिकित्सा सुविधा दी गई जिनमें नौ को भर्ती करना पड़ा।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed