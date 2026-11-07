Mahendragarh-Narnaul News: गांव मालड़ा के हनी ने थाईलैंड में जीता कराटे वर्ल्ड चैंपियनशिप का गोल्ड

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हनी के पिता सुरेंद्र ने बताया कि उनका बेटा 31 अक्टूबर को प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए थाईलैंड गया था। उसने प्रतियोगिता की तैयारी के लिए करीब एक महीने तक रोजाना चार से पांच घंटे अभ्यास किया। हनी पहले भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कांस्य पदक जीत चुका है। इसके अलावा राष्ट्रीय और राज्य स्तर की प्रतियोगिताओं में भी स्वर्ण पदक हासिल कर चुका है।कोच नीरज कुमार ने बताया कि हनी ने अंडर-14 आयु वर्ग के माइनस 40 किलोग्राम भार वर्ग में शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीता। खिलाड़ियों का चयन जिला, राज्य, राष्ट्रीय और एशियन स्तर की प्रतियोगिताओं में प्रदर्शन के आधार पर हुआ था।हनी की इस उपलब्धि पर ग्रामीणों ने खुशी जताई और उसे भविष्य में भी इसी तरह मेहनत कर देश का नाम रोशन करने के लिए प्रेरित किया।