विविधताओं को जोड़ने वाली कड़ी है हिंदी : प्राचार्य
रोहतक ब्यूरो
Updated Tue, 15 Sep 2026 12:02 AM IST
Updated Tue, 15 Sep 2026 12:02 AM IST
विज्ञापन
निजामपुर। राजकीय महाविद्यालय, छीलरो में हिंदी दिवस के अवसर पर हिंदी भाषा के महत्व और समृद्ध साहित्यिक परंपरा को रेखांकित करते हुए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। विद्यार्थियों के लिए हिंदी दिवस क्विज, भाषण, निबंध लेखन और कविता-पाठ प्रतियोगिताएं हुईं, जिनमें उन्होंने उत्साहपूर्वक भाग लिया। प्राचार्य डॉ. कुलदीप यादव ने कहा कि हिंदी केवल संप्रेषण का माध्यम नहीं, बल्कि भारतीय सांस्कृतिक चेतना, लोक जीवन और विविधताओं को जोड़ने वाली महत्वपूर्ण कड़ी है। उन्होंने कहा कि अन्य भारतीय भाषाओं का सम्मान करते हुए हिंदी को समन्वय और संवाद की भाषा के रूप में विकसित करना समय की आवश्यकता है। संवाद
विज्ञापन