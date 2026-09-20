Mahendragarh-Narnaul News: हेमसा ने ऑनलाइन बैठक में लंबित मामलों को उठाया

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बैठक में सरकार और शिक्षा विभाग पर मिनिस्टीरियल स्टाफ की मांगों की लगातार अनदेखी करने का आरोप लगाया गया। प्रांतीय प्रधान संदीप सांगवान ने कहा कि वेतनमान और पदोन्नति के मामले में मिनिस्टीरियल स्टाफ लगातार पिछड़ रहा है। रैशनलाइजेशन के नाम पर पदों को समाप्त किया जा रहा है।जबकि विभाग के फील्ड कार्यालयों में कर्मचारियों की कमी के कारण कार्य का अतिरिक्त बोझ बढ़ता जा रहा है।उन्होंने कहा कि ऑनलाइन ट्रांसफर के नाम पर पिछले छह वर्षों से कर्मचारियों को गुमराह किया जा रहा है। शिक्षा विभाग के फील्ड कार्यालयों में पदोन्नति वाले लगभग 50 प्रतिशत पद रिक्त पड़े हैं और पदोन्नति की फाइलें लंबे समय से शिक्षा सदन में लंबित हैं। समय पर पदोन्नति न होने से अनेक कर्मचारी इसके लाभ से वंचित हो रहे हैं।उन्होंने बताया कि प्रथम चरण में 30 सितंबर तक सभी खंडों में सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। द्वितीय चरण में 31 अक्टूबर तक जिला सम्मेलन आयोजित कर संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) के माध्यम से डायरेक्टर सेकेंडरी शिक्षा, एसीएस शिक्षा और शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपे जाएंगे।तृतीय चरण में 14-15 नवंबर को मुख्यमंत्री के शहर कुरुक्षेत्र में राज्य सम्मेलन आयोजित किया जाएगा और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर कर्मचारियों की मांगों और समस्याओं के समाधान की मांग की जाएगी।सांगवान ने स्पष्ट किया कि यदि इसके बावजूद मांगों और समस्याओं का समाधान नहीं किया गया, तो कुरुक्षेत्र से ही निर्णायक आंदोलन का बिगुल बजाया जाएगा। इसको लेकर एसोसिएशन तैयारी कर रहा है।