Mahendragarh-Narnaul News: बारिश से रबी फसलों को भारी नुकसान, 2674 किसानों ने दर्ज कराई शिकायत

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कई किसानों ने सरसों की कटाई कर फसल इकट्ठा की थी लेकिन थ्रेसिंग से पहले बारिश ने इसे नुकसान पहुंचा दिया। किसानों ने बताया कि खलिहानों में रखी सरसों में नमी बढ़ने से दाने अंकुरित होने लगे हैं और गेहूं में भी नमी बढ़ने के कारण दाने काले पड़ने और वजन कम होने का खतरा है। मौसम की मार के चलते महेंद्रगढ़ में करीब 40 प्रतिशत सरसों की थ्रेसिंग और 50 प्रतिशत गेहूं की कटाई प्रभावित हो चुकी है।ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन के जिला सचिव डॉ. व्रतपाल सिंह और छाजूराम रावत ने प्रभावित खेतों का दौरा कर नुकसान का आकलन किया। उन्होंने सरकार से 50,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजे की मांग की है। संगठन ने फसल खरीद को सी2+50% फार्मूले और प्रति क्विंटल बोनस की भी सिफारिश की है।अटेली के गांव नीरपुर राजपूत, कांटी बास व बिहाली के किसान राजेश कुमार, अशोक कुमार, विजय सिंह, ओमबीर सत्यपाल, मनोज कुमार व सुमेर सिंह का कहना है कि फसल भीगने के कारण दाने ठीक से निकल नहीं पा रहे हैं और गीले गेहूं व सरसों के भाव भी कम मिल रहे हैं।नारनौल में मंगलवार रात गोद बलाहा, ढोसी, अटेली में कई जगहों पर ओलावृष्टि हुई। कनीना में सबसे ज्यादा 17.5 मिमी बारिश दर्ज की गई। वहीं दूसरी तरफ बुधवार को 14.1 डिग्री सेल्सियस के साथ हरियाणा एनसीआर दिल्ली में सबसे ज्यादा ठंडी रात महेंद्रगढ़ की रही। 9 अप्रैल को हल्की बारिश की संभावना बन रही है। 15 अप्रैल से हवा के पैटर्न में एक बार फिर से बदलाव से पश्चिमी गर्म हवाओं से धीरे-धीरे संपूर्ण इलाके में तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी।नारनौल। बारिश से किसानों की रबी फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। कृषि विभाग के कार्यालय में अब तक 2674 किसानों ने अपनी फसल का बीमा करवा रखकर शिकायत दर्ज करवाई है। सबसे अधिक नुकसान गेहूं की फसल में हुआ है जिसके लिए 1473 शिकायतें दर्ज की गईं, लगभग 67 हेक्टेयर क्षेत्र प्रभावित। सरसों की फसल में 1198 शिकायतें मिलीं जिससे करीब 68 हेक्टेयर क्षेत्र प्रभावित हुआ। इसके अलावा चने की फसल में भी 3 शिकायतें आईं, लगभग 0.19 हेक्टेयर प्रभावित। किसानों ने जल्द मुआवजे की मांग की है। संवादब्लॉक मिमीनारनौल 15.0महेंद्रगढ़ 15.5कनीना 17.5अटेली 16.0नांगल चौधरी 16.5सतनाली 10.0बॉक्सइस बार किसानों के लिए फसल को सुरक्षित बचाना किसी चुनौती से कम नहीं है। सरसों में नमी की मात्रा बढ़ाने से अब खलिहानों में ही सरसों के अंकुरित होने व गुणवत्ता खराब होन का खतरा मंडरा रहा है। गेहूं की कटाई कर इस बार पुलियों को खलिहान में रखने की बजाए छोटी-छोटी ढेरियों में रख रहे हैं।बॉक्सदस दिनों से लगातार मौसम खराब है। बिहार के पुरनिया जिले से अपने 15 साथियों के साथ महेंद्रगढ़ जिले में मजदूरी करने आया था। बारिश से नमी बढ़ने से खेतों में कटाई, कढ़ाई का काम बंद हो जाता है जिससे मजदूरी भी नहीं मिलती। इससे किसान के साथ-साथ उनको भी नुकसान होता है।- वर्जन:बारिश का दौर लंबा खिंचता है तो इसका सीधा असर किसानों की आय पर पड़ेगा। ऐसे में किसान मौसम की हर अपडेट पर नजर बनाए रखना चाहिए। फसलों को सुरक्षित रखने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। खेतों में काम करने से पूर्व मौसम का ख्याल रखें।-डॉ. अजय यादव, उपमंडल अधिकारी कृषि एवं किसान कल्याण विभाग महेंद्रगढ़नौ अप्रैल को हल्की बारिश की गतिविधियों की संभावना बन रही है। हालांकि एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ 11 अप्रैल को कमजोर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से तापमान में हल्की बढ़त देखने को मिलेगी। साथ ही कहीं कहीं आंशिक बादल वाही देखने को मिलेगी।