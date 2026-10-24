Mahendragarh-Narnaul News: ऑनलाइन तबादला नीति के विरोध में स्वास्थ्य कर्मचारी आज करेंगे प्रदर्शन

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एसोसिएशन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष मुकेश चौहान ने कहा कि सरकार रेशनेलाइजेशन के नाम पर पद समाप्त करने की बजाय रिक्त पदों पर नियमित भर्ती करे। कर्मचारियों की कमी के कारण स्वास्थ्यकर्मियों पर पहले ही काम का अतिरिक्त बोझ है। पद समाप्त होने से स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं।प्रदेश अध्यक्ष शर्मिला देवी और प्रवक्ता संदीप कुंडू ने सरकार को दूसरा स्मरण पत्र भेजकर मांगें दोहराई हैं। उन्होंने कहा कि एमपीएचडब्ल्यू और एमपीएचएस वर्ग के कर्मचारियों की कार्यप्रणाली अलग है। ये कर्मचारी ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में घर-घर जाकर स्वास्थ्य सेवाएं देते हैं, इसलिए इन्हें ऑनलाइन तबादला नीति से बाहर रखा जाए।मुकेश चौहान ने बताया कि कर्मचारी सुबह 10 बजे ताऊ देवी लाल पार्क में एकत्रित होंगे और दोपहर दो बजे मुख्यमंत्री आवास की ओर कूच करेंगे। एसोसिएशन ने मांगें नहीं मानने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है।