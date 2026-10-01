Mahendragarh-Narnaul News: पर्यावरण शुद्धि के लिए किया हवन

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नारनौल। मोहल्ला खड़खड़ी स्थित आर्य समाज मंदिर में बुधवार को पर्यावरण शुद्धि के लिए हवन किया गया। इस दौरान मुख्य वक्ता वेदोपदेशक जगराम आर्य ने बताया कि हम प्रतिदिन आकाश, वायु, जल, अग्नि और पृथ्वी का उपयोग जीवन यापन के लिए करते हैं। इसलिए हवन यज्ञ और पेड़ पौधे लगाकर पर्यावरण को शुद्ध करना चाहिए। उन्होंने बताया कि आज यहां वहां, सड़कों पर व शहर में कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। यहां तक लोग प्लास्टिक, रबड़ व पराली आदि जलाकर भी पर्यावरण को लगातार प्रदूषित कर रहे हैं। संवाद