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परीक्षाओं के लिए मार्गदर्शन जरूरी : कुलपति

Thu, 01 Oct 2026 12:44 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Thu, 01 Oct 2026 12:44 AM IST
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Guidance for exams is essential: Vice-Chancellor
महेंद्रगढ़। हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय के स्टेम प्रकोष्ठ और आईआईटी रुड़की के गेट-जैम कार्यालय ने गेट-जैम 2027 को लेकर जानकारी सत्र आयोजित किया। कुलपति प्रो. टंकेश्वर कुमार ने कहा कि विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं और उच्च शिक्षा के अवसरों की सही जानकारी मिलना जरूरी है। आईआईटी रुड़की के प्रो. उदय सिंह और प्रो. अमेय कुमार नायक ने दोनों परीक्षाओं की संरचना, तैयारी और महत्वपूर्ण पहलुओं की जानकारी दी। विद्यार्थियों ने विशेषज्ञों से सवाल पूछकर अपनी जिज्ञासाओं का समाधान किया। संवाद
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