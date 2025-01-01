Mahendragarh-Narnaul News: नाचते-गाते निकली गणेश विसर्जन यात्रा

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महेंद्रगढ़। माता भूरा भवानी मंदिर, सिसोठ में बुधवार को गणेश विसर्जन धूमधाम से हुआ। महंत शक्तिनाथ महाराज के सानिध्य में श्रद्धालु नाचते-गाते और ‘गणपति बप्पा मोरया’ के जयकारे लगाते हुए विसर्जन यात्रा में शामिल हुए। मंदिर कमेटी के प्रधान संदीप यादव व मुकेश चौहान ने बताया कि 13 सितंबर को गणपति बप्पा की स्थापना हुई थी। दस दिन तक सुबह-शाम आरती, पूजा और भजनों का आयोजन हुआ। शाम छह बजे मंदिर से यात्रा निकली। इसके बाद झगड़ोली नहर में विधि-विधान से गणेश प्रतिमा का विसर्जन किया गया। बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। संवाद