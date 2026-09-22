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Mahendragarh-Narnaul News: महाराष्ट्र से आई गणेश प्रतिमा बनी आकर्षण का केंद्र

Tue, 22 Sep 2026 11:48 PM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Tue, 22 Sep 2026 11:48 PM IST
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Ganesh idol from Maharashtra became the center of attraction
फोटो नंबर- 24सत्यनारायण मंदिर में आरती के दौरान उमडी श्रद्धालुओं की भीड़। संवाद
नारनौल। शहर में विभिन्न स्थानों पर चल रहे गणेश उत्सव को लेकर वातावरण भक्तिमय बना हुआ है। सुबह-शाम होने वाली आरती में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। उत्सव में महाराष्ट्र के लालबाग से मंगवाई गई गणेशजी की प्रतिमा विशेष आकर्षण का केंद्र रही।
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पुस्तक गली स्थित सत्यनारायण मंदिर में चल रहे 30वें गणेश उत्सव में सोमवार रात खड़खड़ी गणेश उत्सव मंडल के सदस्य मुख्य यजमान रहे।पंडित देवकीनंदन व आचार्य क्रांति निर्मल ने विधिविधान से पूजा-अर्चना करवाकर गणेशजी की आरती की।
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मंडल प्रधान आनंद मराठा ने बताया कि 23 सितंबर की दोपहर गणेश जी के भंडारे का आयोजन किया जाएगा। शहर के छोटा-बड़ा तालाब, पुरानी सराय, नलापुर, गणपति प्लाजा, मिश्रवाड़ा, सलामपुरा, पीरआगा, श्याम कॉलोनी, इंद्रा कॉलोनी व पटीकरा में भी आरती के दौरान श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है।
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