Mahendragarh-Narnaul News: महाराष्ट्र से आई गणेश प्रतिमा बनी आकर्षण का केंद्र

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पुस्तक गली स्थित सत्यनारायण मंदिर में चल रहे 30वें गणेश उत्सव में सोमवार रात खड़खड़ी गणेश उत्सव मंडल के सदस्य मुख्य यजमान रहे।पंडित देवकीनंदन व आचार्य क्रांति निर्मल ने विधिविधान से पूजा-अर्चना करवाकर गणेशजी की आरती की। विज्ञापन

मंडल प्रधान आनंद मराठा ने बताया कि 23 सितंबर की दोपहर गणेश जी के भंडारे का आयोजन किया जाएगा। शहर के छोटा-बड़ा तालाब, पुरानी सराय, नलापुर, गणपति प्लाजा, मिश्रवाड़ा, सलामपुरा, पीरआगा, श्याम कॉलोनी, इंद्रा कॉलोनी व पटीकरा में भी आरती के दौरान श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। पुस्तक गली स्थित सत्यनारायण मंदिर में चल रहे 30वें गणेश उत्सव में सोमवार रात खड़खड़ी गणेश उत्सव मंडल के सदस्य मुख्य यजमान रहे।पंडित देवकीनंदन व आचार्य क्रांति निर्मल ने विधिविधान से पूजा-अर्चना करवाकर गणेशजी की आरती की।मंडल प्रधान आनंद मराठा ने बताया कि 23 सितंबर की दोपहर गणेश जी के भंडारे का आयोजन किया जाएगा। शहर के छोटा-बड़ा तालाब, पुरानी सराय, नलापुर, गणपति प्लाजा, मिश्रवाड़ा, सलामपुरा, पीरआगा, श्याम कॉलोनी, इंद्रा कॉलोनी व पटीकरा में भी आरती के दौरान श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है।

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नारनौल। शहर में विभिन्न स्थानों पर चल रहे गणेश उत्सव को लेकर वातावरण भक्तिमय बना हुआ है। सुबह-शाम होने वाली आरती में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। उत्सव में महाराष्ट्र के लालबाग से मंगवाई गई गणेशजी की प्रतिमा विशेष आकर्षण का केंद्र रही।