Mahendragarh-Narnaul News: चार किसान 200 क्विंटल धान व एक किसान 40 क्विंटल बाजरा लेकर मंडी पहुंचा

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मार्केट कमेटी ने मंडी में दोबारा साफ-सफाई करवाई है। हालांकि शेड के नीचे लोहे के सरिये अब भी रखे हैं, जिन्हें अभी तक हटाया नहीं गया है। आने वाले दिनों में मंडी में ज्यादा किसानों के पहुंचने की संभावना है। ऐसे में जगह की कमी से फसल लेकर आने वाले किसानों को परेशानी हो सकती है।मंडी में गेट नंबर-एक के पास धर्मकांटे के पीछे इंटरलॉक टाइल बिछाने का काम किया गया है। यह जगह लंबे समय से उबड़-खाबड़ थी। टाइल बिछने के बाद अब इसका इस्तेमाल किया जा सकेगा। मंडी के गेट पर चौकीदार न होने के कारण आवारा पशु अंदर पहुंच रहे हैं और किसानों की लाई फसल खराब कर रहे हैं। इससे किसानों और आढ़तियों, दोनों को नुकसान हो रहा है।वर्जनझज्जर अनाज मंडी में सोमवार को चार किसानों के बाजरे व एक किसान के धान के गेट पास काटे गए हैं। अभी सरकारी खरीद शुरू नहीं हुई है। मंडी में दोबारा से साफ-सफाई का कार्य कराया गया है।