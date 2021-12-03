Mahendragarh-Narnaul News: लंपी से बचाव के लिए गोशाला में फॉगिंग

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मंडी अटेली। क्षेत्र में लंपी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए श्री बाल गोपाल गोशाला बिहाली में एहतियाती कदम उठाए गए। डॉ. दलीप सिंह ने अपनी टीम के साथ गोशाला परिसर में फॉगिंग करवाई। इसका उद्देश्य मक्खी-मच्छरों की संख्या को नियंत्रित करना और बीमारी के फैलाव को रोकना था। इस दौरान गोशाला प्रधान महिपाल सिंह, उपप्रधान सुरेंद्र सिंह, मैनेजर बलबीर सिंह, सचिव ओमप्रकाश, कोषाध्यक्ष संता नंद, अमर सिंह नंबरदार, मनोज कुमार और विजय कुमार मौजूद रहे। गोशाला प्रबंधन ने पशुओं की सुरक्षा के लिए जरूरी सावधानी बरतने की बात कही। संवाद