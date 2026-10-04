Mahendragarh-Narnaul News: चार एकड़ की कड़बी में लगी आग, किसान को ढाई लाख का नुकसान

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गोपीचंद शर्मा ने बताया कि उन्होंने अपने खेत में करीब चार एकड़ की कड़बी एकत्रित कर रखी थी। आग लगने के बाद कड़बी जलकर राख हो गई। आग की लपटें बढ़ती देख आसपास के किसानों में भी अफरा-तफरी मच गई। ग्रामीणों ने तुरंत आसपास के खेतों में खड़ी फसल और कड़बी को बचाने के प्रयास शुरू किए।दमकल कर्मचारियों और ग्रामीणों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। समय रहते आग बुझने से नजदीकी खेत में खड़ी कपास की फसल और अन्य कड़बी आग की चपेट में आने से बच गई।किसान के अनुसार आगजनी की घटना में करीब ढाई लाख रुपये का नुकसान हुआ है। उन्होंने प्रशासन से आग से हुए नुकसान का आकलन करवाकर उचित मुआवजा दिलाने की मांग की है।