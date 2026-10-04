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Mahendragarh-Narnaul News: चार एकड़ की कड़बी में लगी आग, किसान को ढाई लाख का नुकसान

Sun, 04 Oct 2026 01:48 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Sun, 04 Oct 2026 01:48 AM IST
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Fire breaks out in four acres of dry fodder crop farmer suffers loss of lakh
फोटो संख्या:65- गांव स्याना में  कड़बी में लगी आग के कारण उठता धुआं--स्रोत- ग्रामीण
महेंद्रगढ़। गांव स्याना में अज्ञात कारणों से एक किसान के खेत में रखी कड़बी में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने कड़बी के बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया। किसान गोपीचंद शर्मा ने तुरंत दमकल विभाग को सूचना दी। करीब आधे घंटे बाद दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची।
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गोपीचंद शर्मा ने बताया कि उन्होंने अपने खेत में करीब चार एकड़ की कड़बी एकत्रित कर रखी थी। आग लगने के बाद कड़बी जलकर राख हो गई। आग की लपटें बढ़ती देख आसपास के किसानों में भी अफरा-तफरी मच गई। ग्रामीणों ने तुरंत आसपास के खेतों में खड़ी फसल और कड़बी को बचाने के प्रयास शुरू किए।
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दमकल कर्मचारियों और ग्रामीणों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। समय रहते आग बुझने से नजदीकी खेत में खड़ी कपास की फसल और अन्य कड़बी आग की चपेट में आने से बच गई।
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किसान के अनुसार आगजनी की घटना में करीब ढाई लाख रुपये का नुकसान हुआ है। उन्होंने प्रशासन से आग से हुए नुकसान का आकलन करवाकर उचित मुआवजा दिलाने की मांग की है।
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