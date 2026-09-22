Mahendragarh-Narnaul News: सेवा संकल्प अभियान में छात्राओं ने दिखाई रचनात्मक प्रतिभा

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इस कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रधानाचार्य जितेंद्र खरब ने की, जबकि अभियान की नोडल अधिकारी डॉ. सीमा रानी मलिक, प्रवक्ता अंग्रेजी ने गतिविधियों का मार्गदर्शन किया।अभियान की शुरुआत 17 सितंबर को एक दिया आशीर्वाद का पहल से हुई। प्रधानाचार्य जितेंद्र खरब ने विद्यालय में दीप प्रज्वलित किया। इसके बाद छात्राओं ने नोडल अधिकारी डॉ. सीमा रानी मलिक के मार्गदर्शन में गांव के प्राचीन कुएं, प्राचीन मंदिर और विद्यालय परिसर में दीप जलाकर सेवा, सकारात्मकता और जागरूकता का संदेश दिया। छात्राओं को समाज में छोटे-छोटे प्रयासों के माध्यम से सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रेरित किया गया।इस दौरान प्रवक्ता संस्कृत रेखा शर्मा और अंग्रेजी अध्यापिका सीमा शर्मा ने सहयोग एवं मार्गदर्शन किया। 21 सितंबर को रंगोली प्रतियोगिता में छात्राओं ने रचनात्मकता का शानदार प्रदर्शन किया। रंगों से राष्ट्रीय पक्षी मोर, तिरंगा, देश की प्रगति की ओर बढ़ते कदम और विकसित भारत की कल्पना को आकर्षक रूप दिया गया। कंप्यूटर अध्यापिका सुमन कंदोला, अंग्रेजी अध्यापिका सीमा मलिक और प्रवक्ता इतिहास सुमन लता ने भी अपनी रचनात्मक प्रतिभा का प्रदर्शन किया। प्रधानाचार्य जितेंद्र खरब ने कहा कि ऐसी गतिविधियां छात्राओं में रचनात्मकता, आत्मविश्वास, सामाजिक जिम्मेदारी और राष्ट्र निर्माण की भावना को मजबूत करती हैं।