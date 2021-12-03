Mahendragarh-Narnaul News: गणपति को विदाई आज, तालाबों पर उमड़ेगी श्रद्धालुओं की भीड़

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नहर में प्रतिमा विसर्जित करने पर रोक है, फिर भी कई लोग नहरों का रुख करते हैं। पूर्व में महेंद्रगढ़ क्षेत्र में गणेश विसर्जन के दौरान तीन लोगों के डूबने की घटना हो चुकी है। इसे देखते हुए प्रशासन पिछले तीन साल से विसर्जन के दौरान विशेष सतर्कता बरत रहा है।इस बार शोभा सागर तालाब में जीर्णोद्धार कार्य चल रहा है। ऐसे में जनक सागर तालाब पर सबसे अधिक भीड़ रहने की संभावना है। यहां सैकड़ों प्रतिमाओं का विसर्जन होगा। शहर के गणेश उत्सव मंडल की प्रतिमा भी यहीं विसर्जित की जाएगी।छोटा तालाब स्थित शिव मंदिर के गणपति उत्सव मंडल की प्रतिमा के लिए बड़े तालाब के पास गड्ढा तैयार किया जाएगा। भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के इंतजाम किए हैं।