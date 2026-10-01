Mahendragarh-Narnaul News: राज्य स्तरीय योग में फलक करेंगी प्रतिनिधित्व

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फलक ने लगातार दूसरी बार जिला स्तर पर बेहतर प्रदर्शन किया है। गत वर्ष भी उसने इसी स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया था। हालांकि, राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में वह आठवें स्थान पर रही थी और पदक हासिल नहीं कर सकी थी। इस बार फलक की कोशिश राज्य स्तर पर पदक जीतने की है।फलक के पिता नवीन बडकोदिया ने बताया कि उनकी बेटी ने तीसरी कक्षा से योग का अभ्यास शुरू किया था। वर्ष 2025 में उसने पहली बार योग प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था।इसके बाद उसने लगातार अभ्यास और मेहनत जारी रखी।नवीन बडकोदिया ने कहा कि बेटी की उपलब्धि से पूरा परिवार खुश और गर्व महसूस कर रहा है। उन्हें उम्मीद है कि फलक राज्य स्तर पर भी अच्छा प्रदर्शन करेगी और जिले के लिए पदक जीतकर लौटेगी।