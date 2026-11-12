Mahendragarh-Narnaul News: कनीना बस स्टैंड पर अतिक्रमण हटाया, 15 दुकानदारों का सामान जब्त

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नगर पालिका लिपिक सुरेंद्र कुमार के नेतृत्व में टीम ने बस स्टैंड के मुख्य मार्गों पर कार्रवाई की। टीम ने दुकानों के बाहर रखा सामान हटवाया, ताकि सड़क पर वाहनों और राहगीरों की आवाजाही सुचारू रह सके। कुछ दुकानदारों ने दुकानों का सामान बाहर रखकर रास्तों पर अतिक्रमण किया हुआ था, जिससे लोगों को परेशानी होती थी।नगर पालिका की टीम ने 15 दुकानदारों का सामान जब्त किया। अब संबंधित दुकानदार जुर्माना भरकर अपना सामान वापस ले सकेंगे। टीम ने दुकानदारों और रेहड़ी संचालकों को भविष्य में अतिक्रमण नहीं करने की चेतावनी भी दी।नगर पालिका प्रधान डॉ. रिंपी कुमारी ने कहा कि शहर में अतिक्रमण करने और गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। नियमों का उल्लंघन करने वालों के चालान भी किए जाएंगे। उन्होंने दुकानदारों से अपील की कि वे दुकानों के बाहर सामान न रखें और सार्वजनिक रास्तों को खाली रखें, ताकि आम लोगों को परेशानी न हो।