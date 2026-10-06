Mahendragarh-Narnaul News: अतिक्रमण से 50 फीट की सड़क 30 में सिमटी

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रविदास मार्ग की चौड़ाई करीब 50 फीट है लेकिन कई जगह चबूतरे और अन्य स्थायी निर्माण होने से सड़क करीब 30 फीट तक सीमित हो गई है। ऐसे में एक साथ दो वाहनों का निकलना मुश्किल हो रहा है। इस मार्ग से स्कूल बसों, निजी वाहनों और अन्य वाहनों की आवाजाही रहती है, जिससे जाम और दुर्घटना की आशंका बनी रहती है।स्थानीय लोगों के अनुसार छलक नाले के पास सड़क किनारे खाली जगह पर पशु बांधे जा रहे हैं। इससे रास्ते में गंदगी भी बढ़ रही है। संजय, प्रकाश, दिनेश, कपिल और संतोष सहित अन्य लोगों ने नगर परिषद से जल्द अतिक्रमण हटाने की मांग की है। लोगों का कहना है कि सड़क को अतिक्रमण मुक्त कराकर यातायात व्यवस्था सुचारु की जानी चाहिए।अतिक्रमण को लेकर वैसे तो नगर परिषद की ओर से समय-समय पर कार्रवाई की जा रही है। रविदास मार्ग पर अतिक्रमण का मामला अब संज्ञान में आया है। जल्द ही नप अधिकारियों को मौके पर भेजकर अतिक्रमण हटाया जाएगा।