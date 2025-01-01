Mahendragarh-Narnaul News: उम्मीद से पहुंचे, मायूस होकर लौटे

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महेंद्रगढ़। सेवा संकल्प अभियान के तहत यादव धर्मशाला में आयोजित शिविर में अलग-अलग विभागों के स्पष्ट बैनर और सूचना बोर्ड न होने से लोगों को यह पता ही नहीं चल पाया कि किस विभाग की डेस्क कहां है। कई लोग जानकारी के लिए इधर-उधर भटकते रहे। हेल्प डेस्क की हालत भी ठीक नहीं थी, यहां तैनात कर्मचारियों को खुद नहीं पता था कि शिविर में कौन-कौन से विभाग मौजूद हैं।लोग अपनी समस्या लेकर एक डेस्क पर पहुंचते तो उन्हें दूसरी डेस्क पर भेज दिया जाता, वहां पहुंचने पर फिर किसी और काउंटर की ओर इशारा कर दिया जाता। जो लोग मकान निर्माण की किस्त और मकान मरम्मत लोन की जानकारी लेने पहुंचे तो उन्हें नगर पालिका जाने को कह दिया गया।मकान निर्माण की एक ही किस्त मिली, उसके बाद कोई किस्त नहीं आई। इसी जानकारी के लिए मैं शिविर में पहुंचा था, लेकिन वहां मौजूद कर्मचारी ने मुझे नगर पालिका जाने को कह दिया। कोई समाधान नहीं मिला।मकान की मरम्मत के लिए लोन की जानकारी लेने शिविर में गया था। यहां संबंधित विभाग के कर्मचारी से मिला तो उसने नगर पालिका जाने की बात कह दी। इतनी दूर आने के बावजूद कोई जानकारी नहीं मिल पाई।शिविर में पीपीपी और लाडो योजना की जानकारी लेने आया था। यहां मुझे एक डेस्क से दूसरी डेस्क पर भेजा जाता रहा। इस चक्कर में काफी परेशानी हुई, फिर भी मुझे सही और पूरी जानकारी नहीं मिल पाई।जब शिविर में पहुंचा तो यहां किसी भी विभाग का न बैनर लगा था और न ही कोई पोस्टर। यह तक पता नहीं चल पा रहा था कि किस विभाग का अधिकारी कहां बैठा है। संबंधित विभाग की सही जानकारी न मिलने से मुझे और अन्य लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ी।जिला समाज कल्याण अधिकारी अमित कुमार ने दावा किया कि हर गांव और मोहल्ले तक योजनाओं को पहुंचाने का मकसद यही है कि किसी भी पात्र नागरिक को दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़ें। 20 सितंबर से शुरू हुआ यह अभियान 14 अक्तूबर तक जिले के हर खंड और नगर निकाय क्षेत्र में चरणबद्ध तरीके से जारी रहेगा।