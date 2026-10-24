कर्मचारियों की एकजुटता से संघर्ष को मिली मजबूती : आशीष

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नारनौल। बिजली घर परिसर में अनुबंधित विद्युत कर्मचारी संघ की बैठक हुई। भारतीय मजदूर संघ के जिलाध्यक्ष आशीष गोरा ने हिसार में आयोजित संयुक्त बैठक की जानकारी देते हुए कहा कि बिजली निजीकरण और समानांतर लाइसेंस के फैसले के विरोध में कर्मचारियों के संघर्ष को महत्वपूर्ण सफलता मिली है। उन्होंने बताया कि शनिवार को हिसार रेस्ट हाउस में अनुबंधित विद्युत कर्मचारी संघ और बिजली बोर्ड कर्मचारी परिषद की बैठक हुई। इसमें हड़ताल को सफल बनाने में कर्मचारियों के योगदान की सराहना की गई। पदाधिकारियों ने कहा कि बिजली विभाग और कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए सभी संगठन एकजुट होकर संघर्ष करते रहेंगे। संवाद