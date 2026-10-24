फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Mahendragarh/Narnaul News ›   Employee unity has strengthened the struggle: Ashish

कर्मचारियों की एकजुटता से संघर्ष को मिली मजबूती : आशीष

Sat, 24 Oct 2026 10:38 PM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Sat, 24 Oct 2026 10:38 PM IST
विज्ञापन
Employee unity has strengthened the struggle: Ashish
नारनौल। बिजली घर परिसर में अनुबंधित विद्युत कर्मचारी संघ की बैठक हुई। भारतीय मजदूर संघ के जिलाध्यक्ष आशीष गोरा ने हिसार में आयोजित संयुक्त बैठक की जानकारी देते हुए कहा कि बिजली निजीकरण और समानांतर लाइसेंस के फैसले के विरोध में कर्मचारियों के संघर्ष को महत्वपूर्ण सफलता मिली है। उन्होंने बताया कि शनिवार को हिसार रेस्ट हाउस में अनुबंधित विद्युत कर्मचारी संघ और बिजली बोर्ड कर्मचारी परिषद की बैठक हुई। इसमें हड़ताल को सफल बनाने में कर्मचारियों के योगदान की सराहना की गई। पदाधिकारियों ने कहा कि बिजली विभाग और कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए सभी संगठन एकजुट होकर संघर्ष करते रहेंगे। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed