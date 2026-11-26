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नारनौल। उपभोक्ताओं की बिजली बिल संबंधी शिकायतों के समाधान के लिए शुक्रवार को विशेष सुनवाई शिविर आयोजित किया जाएगा। यह शिविर बिजली बोर्ड के मंडल कार्यालय में सुबह 10:00 बजे से दोपहर 11:00 बजे तक चलेगा, जिसमें शहरी एवं ग्रामीण उपभोक्ता अपनी बिजली बिल संबंधी समस्याएं दर्ज करवा सकेंगे। यह शिविर केवल 50 हजार रुपये तक के बिजली बिल मामलों के लिए है। इससे अधिक राशि वाले बिलों पर सुनवाई नहीं होगी। जिन उपभोक्ताओं के बिजली बिल से संबंधित मामले पहले से न्यायालय में लंबित हैं, वे इस शिविर में न आएं। संवाद