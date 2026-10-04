मुश्किल समय में मरीजों के लिए उम्मीद बनते हैं डॉक्टर : डॉ. अशोक कुमार

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कार्यक्रम में सिविल सर्जन डॉ. अशोक कुमार मुख्य अतिथि रहे जबकि आईएमए के प्रधान डॉ. दीपक सिंघल और चिकित्सा अधीक्षक डॉ. आशा शर्मा विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। आचार्य क्रांति निर्मल ने अतिथियों से गणेशजी की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्ज्वलित करवाकर समारोह का शुभारंभ किया।इस दौरान शहर के सरकारी और निजी अस्पतालों के अनेक वरिष्ठ डॉक्टर उपस्थित रहे। डॉ. अशोक कुमार ने कहा कि डॉक्टर का कार्य बेहद चुनौतीपूर्ण होता है। बीमार व्यक्ति को भगवान के बाद डॉक्टर से ही उम्मीद होती है।आईएमए प्रधान डॉ. दीपक सिंघल ने कहा कि इस तरह के आयोजन डॉक्टरों का मनोबल बढ़ाने के साथ उन्हें समाजसेवा के लिए भी प्रेरित करते हैं। चिकित्सा अधीक्षक डॉ. आशा शर्मा ने भी डॉक्टरों को सेवा, समर्पण और संवेदनशीलता के साथ कार्य करने का संदेश दिया।कार्यक्रम का मंच संचालन डॉ. पंकज गौड़ ने किया। समारोह में कवि योगेश के समदर्शी व अदिति यादव ने अपनी रचनाओं के माध्यम से उपस्थित डॉक्टरों का मनोरंजन किया। कार्यक्रम डॉ. दिनेश शर्मा, डॉ. पीयूष शर्मा, डॉ. सुरेंद्र मितल, डॉ. अशोक कुमार, डॉ. आशीष कौशिक, डॉ. महेश यादव, डॉ. अनु यादव, डॉ. गजराज यादव, डॉ. अजय कक्कड़ को सम्मानित किया गया।इसके साथ ही डॉ. अजय कुमार, डॉ. सोनू यादव, डॉ. सुनील यादव, डॉ. राजीव यादव, डॉ. विक्रांत डागर, डॉ. जयप्रकाश, डॉ. अमित सांगवान, डॉ. राजीव को सम्मानित किया गया।वहीं, डॉ. राजेंद्र यादव, डॉ. देवेंद्र यादव, डॉ. चेतना सैनी, डॉ. केके यादव, डॉ. जगमोहन, डॉ. धर्मेंद्र सांगवान, डॉ. सरजीत यादव, डॉ. अनुज, डॉ. विजय डबास, डॉ. कवर सिंह, डॉ. जितेंद्र व डॉ. हर्ष चौहान को सम्मानित किया गया।