Mahendragarh-Narnaul News: डीएन मॉडल स्कूल की तैराक छात्राओं ने राज्यस्तर पर जीते पदक

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कक्षा 11वीं की खिलाड़ी नव्या ने 50 मीटर बटरफ्लाई में स्वर्ण पदक हासिल किया। 100 मीटर बटरफ्लाई और 200 मीटर बटरफ्लाई में रजत पदक जीते। वहीं 400 मीटर मेडले रिले में भी नव्या ने प्रथम स्थान हासिल किया। कक्षा 10वीं की खिलाड़ी मन्नू ने 50 मीटर बैकस्ट्रोक, 100 मीटर बैकस्ट्रोक, 50 मीटर बटरफ्लाई, 400 मीटर फ्रीस्टाइल रिले और 400 मीटर मेडले रिले में तृतीय स्थान हासिल किया।इसी कक्षा की खिलाड़ी अनिशा ने 800 मीटर फ्रीस्टाइल में कांस्य पदक जीता। इसके अलावा 400 मीटर मेडले रिले में उनकी टीम ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन करने वाली छात्राओं को मेडल और नकद पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया।छात्राओं की उपलब्धि पर प्राचार्या मीनाक्षी गुप्ता ने कहा कि खेल विद्यार्थियों में अनुशासन, आत्मविश्वास और टीम भावना विकसित करने का महत्वपूर्ण माध्यम हैं। विद्यालय के निदेशक वीरेंद्र ढिल्लों ने छात्राओं को बधाई देते हुए कहा कि यह सफलता उनकी मेहनत, लगन और नियमित अभ्यास का परिणाम है।