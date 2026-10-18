Mahendragarh-Narnaul News: मां काली की भक्ति में डूबे श्रद्धालु

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नारनौल। पुरानी कचहरी मैदान में टाइगर क्लब परिवार की ओर से आयोजित दुर्गा पूजा महोत्सव में सातवें नवरात्र पर मां काली की पूजा-अर्चना की गई। पंडित नारायण शास्त्री और पंडित गगन भारद्वाज ने विधि-विधान से पूजन करवाया। भजन संध्या में गायक नवीन वशिष्ठ ने गणेश वंदना से शुरुआत की। इसके बाद अलीगढ़ के भजन गायक विमल दीक्षित पागल ने मां की महिमा का गुणगान किया। समाजसेवी एवं गौभक्त प्रो. जितेंद्र भाखर मुख्य अतिथि रहे। दिनेश यादव जेलदार और राजेश यादव बंटी ने अध्यक्षता की। क्लब प्रधान राकेश यादव ने अतिथियों को सम्मानित किया। शानू बंसल परिवार ने प्रसाद सेवा की। संवाद