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Hindi News ›   Haryana ›   Mahendragarh/Narnaul News ›   Demand for installing CCTV cameras from the station to Tau Devi Lal Chowk.

Mahendragarh-Narnaul News: स्टेशन से ताऊ देवीलाल चौक तक सीसीटीवी कैमरे लगाने की मांग

Sat, 10 Oct 2026 02:53 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Sat, 10 Oct 2026 02:53 AM IST
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Demand for installing CCTV cameras from the station to Tau Devi Lal Chowk.
निजामपुर। स्थानीय लोगों ने रेलवे स्टेशन से ताऊ देवीलाल चौक तक सड़क मार्ग पर सीसीटीवी कैमरे लगवाने की मांग की है। नहरी पानी किसान संघर्ष समिति के जिला प्रधान महावीर इस्लामपुरा ने कहा कि इस मार्ग पर तीन बैंक स्थित हैं और दिन-रात यात्रियों का आवागमन बना रहता है। शाम होते ही अंधेरा छा जाने से सुरक्षा को लेकर चिंता बनी रहती है। संतलाल ने कहा कि मार्ग के प्रमुख स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगने से संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जा सकेगी। किसी अप्रिय घटना की स्थिति में पुलिस को आरोपियों की पहचान करने में भी मदद मिलेगी। संवाद
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