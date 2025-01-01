Mahendragarh-Narnaul News: गो सेवा समिति के प्रधान बने दीपक सर्राफ

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नारनौल। श्री गो माता युवा उपचार सेवा समिति की बैठक रविवार को गो माता उपचार शाला में हुई। बैठक में समिति के विस्तार और आगामी सेवा कार्यों पर चर्चा के बाद नई कार्यकारिणी का सर्वसम्मति से गठन किया गया। दीपक सर्राफ को प्रधान, निलेश संघी व सतीश भल्ला को उपप्रधान तथा हरीश चौबे व ऋषभ बंसल को सचिव बनाया गया। नीरज गर्ग को कोषाध्यक्ष और सुरेंद्र अग्रवाल व विकास बंसल को मीडिया प्रभारी की जिम्मेदारी मिली। प्रधान दीपक सर्राफ ने कहा कि समिति बीमार व घायल गोवंश की सेवा के साथ युवाओं को गो संरक्षण के प्रति जागरूक करेगी। समिति पिछले नौ वर्षों से घायल गायों के लिए सवामनी की व्यवस्था कर रही है। संवाद