Mahendragarh-Narnaul News: नुक्कड़ नाटकों की तिथि बदली अब 24 व 25 सितंबर को होंगे
रोहतक ब्यूरो
Updated Tue, 22 Sep 2026 01:17 AM IST
Updated Tue, 22 Sep 2026 01:17 AM IST
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नारनौल। सेवा संकल्प अभियान के तहत जिला में होने वाले नुक्कड़ नाटकों की तिथि में बदलाव किया गया है। अब ये नाटक 24 व 25 सितंबर को आयोजित किए जाएंगे। उपायुक्त अनुपमा अंजली ने इसकी जानकारी दी।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के निर्देश पर यह अभियान पूरे प्रदेश में चल रहा है। नमो सेवा-अनकही कहानियां स्ट्रीट प्ले श्रृंखला की टीमें जनसेवा से जुड़ी प्रेरक कहानियां लोगों तक पहुंचाएंगी। यह अभियान प्रदेश स्तर पर 17 सितंबर से शुरू होकर 7 अक्तूबर तक चलेगा।
हरियाणा के 23 जिलों में इसे चलाया जा रहा है। जिले में पांच अलग-अलग टीमें सक्रिय रहेंगी। उपायुक्त ने बताया कि इन नाटकों के जरिये आमजन को सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की सीख मिलेगी।
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प्रमोद तिवारी एंड टीम, नीरज एंड टीम, गिरीश एंड टीम, रितु शर्मा एंड टीम तथा असलम एंड टीम ये पांच टीमें होंगी। प्रत्येक टीम को छह-छह शो की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस तरह दो दिनों में जिले भर में कुल 30 प्रस्तुतियां होंगी। स्थानीय प्रशासन से बेहतर समन्वय के लिए हर टीम के साथ एक संपर्क नंबर भी दिया गया है।
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मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के निर्देश पर यह अभियान पूरे प्रदेश में चल रहा है। नमो सेवा-अनकही कहानियां स्ट्रीट प्ले श्रृंखला की टीमें जनसेवा से जुड़ी प्रेरक कहानियां लोगों तक पहुंचाएंगी। यह अभियान प्रदेश स्तर पर 17 सितंबर से शुरू होकर 7 अक्तूबर तक चलेगा।
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हरियाणा के 23 जिलों में इसे चलाया जा रहा है। जिले में पांच अलग-अलग टीमें सक्रिय रहेंगी। उपायुक्त ने बताया कि इन नाटकों के जरिये आमजन को सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की सीख मिलेगी।
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प्रमोद तिवारी एंड टीम, नीरज एंड टीम, गिरीश एंड टीम, रितु शर्मा एंड टीम तथा असलम एंड टीम ये पांच टीमें होंगी। प्रत्येक टीम को छह-छह शो की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस तरह दो दिनों में जिले भर में कुल 30 प्रस्तुतियां होंगी। स्थानीय प्रशासन से बेहतर समन्वय के लिए हर टीम के साथ एक संपर्क नंबर भी दिया गया है।