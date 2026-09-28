Mahendragarh-Narnaul News: तीन दिन की हड़ताल से पहले ग्राहकों ने निपटाए जरूरी काम

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रविवार को बैंक शाखाओं में सामान्य दिनों की तरह कामकाज हुआ। हड़ताल से पहले जरूरी बैंकिंग कार्य निपटाने के लिए कई लोग बैंक पहुंचे। ग्राहकों ने खाते से पैसे निकलवाए, नकदी जमा करवाई और अन्य बैंकिंग कार्य भी किए। रविवार को बैंकों में सामान्य अवकाश से कहीं अधिक भीड़ देखी गई। हड़ताल के चलते लोग पहले से ही बैंकिंग कार्यों को लेकर चिंतित थे और रविवार को बैंक खुलने से उन्हें काफी राहत मिली।

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नारनौल। बैंक यूनियनों ने अपनी मांगों को लेकर 28 से 30 सितंबर तक तीन दिवसीय हड़ताल का आह्वान किया है, जिसके चलते सोमवार से बुधवार तक बैंकिंग सेवाएं प्रभावित होने की संभावना है। आमजन की सुविधा के लिए रविवार को भी जिले के बैंक खुले रहे।